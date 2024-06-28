Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Азии снижается поддержка торговли собачатиной
Анастасия Волочкова о шоу-бизнесе: "Клоака целующихся змей"
Суд дал Алсу и Яну Абрамову два месяца на примирение в деле о разводе
Португальские кораблики угрожают туристам на Пхукете
Можно ли отказаться от туристической страховки и вернуть деньги?
Учёные ответили, сколько слов знает собака
Применяйте эти методы для получения крупных и вкусных арбузов
Юрист предупредила водителей об ошибках при общении с сотрудниками ДПС
Российская компания планирует запустить второй спутник в 2025 году
Изменение данных в полисе ОСАГО: почему важно уведомлять страховщика вовремя

Как правильно внести изменения в полис ОСАГО: что нужно знать

2:32
Страхование

Все автомобилисты, которые хотят управлять своими транспортными средствами, обязаны оформить обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО). Этот документ включает важную информацию о транспортном средстве, его владельце и водителях. Некоторые данные, такие как VIN-номер автомобиля, остаются постоянными, в то время как другие, например, фамилия или паспортные данные страхователя, а также данные водительского удостоверения, могут изменяться.

Как правильно внести изменения в полис ОСАГО: что нужно знать
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, PDM

Согласно закону о страховании гражданской ответственности, полис должен содержать актуальную и точную информацию о всех заинтересованных лицах и транспортном средстве. Несоответствие данных в полисе и документах при дорожно-транспортном происшествии может вызвать сложности при получении страхового возмещения. Ошибки, влияющие на стоимость полиса, могут быть восприняты как умышленные, что может привести к расторжению договора страхования.

Для предотвращения подобных проблем важно своевременно уведомлять страховщика обо всех изменениях или ошибках в данных.

Внесение изменений в полис ОСАГО может включать добавление или удаление водителей, изменение формата полиса с закрытого на открытый, который позволяет управлять автомобилем любому лицу с водительским удостоверением. Также можно обновить личные данные владельцев и страхователей, что важно для расчёта коэффициента бонус-малус, зависящего от стажа и возраста водителя.

Проверка документов на наличие ошибок рекомендуется при оформлении полиса. Если обнаружены ошибки, их необходимо немедленно исправить, обратившись в страховую компанию. Кроме того, следует уведомлять о замене документов автомобиля или изменении государственного регистрационного номера, особенно если это связано с изменением региона регистрации.

Срок действия полиса ОСАГО может быть ограничен, что следует учитывать при изменении режима использования автомобиля. При смене владельца машины также необходимо уведомить страховщика.

Обычно страховые компании не взимают плату за изменение паспортных данных или номера технического паспорта, однако другие изменения могут повлиять на стоимость полиса.

Для внесения изменений в полис ОСАГО следует обратиться в страховую компанию и предоставить все необходимые документы для подтверждения изменений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
Эксперт объяснил, почему воздушный фильтр в машине требует частых замен
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров
Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров
Последние материалы
Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив
Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля
Как можно приготовить мелкую картошку в духовке, чтобы было вкусно
Соевый соус богат витаминами группы В
Товарищеские матчи пройдут между женскими сборными России и КНДР
От мощного урагана и града в Германии пострадали посевы на 70 тыс. гектарах
Как капроновые колготки помогают удалить следы дезодоранта с тёмной одежды?
Певец Шаман: "Моя жена — не только любимая женщина, но и лучший друг"
Ирина Безрукова рассказала, что хороший сон помогает ей сохранить молодость
Пассажирка с младенцем изгнана за неправильное обращение к стюардессе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников