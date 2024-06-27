Голикова рассказала, на сколько увеличатся пенсии работающих пенсионеров после индексации

Голикова: пенсии работающих после индексации вырастут в среднем на 1300 рублей

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России пенсии после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы.

Фото: duma.gov.ru by Госдума Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Мы для себя определили, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тысячи рублей," — пояснила она.

Напомним, что в Госдуме рассматривается законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил Владимир Путин на ПМЭФ-2024.

По словам Голиковой, на выполнение закона потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра станет известна после установления уровня инфляции — после 1 февраля 2025 года.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что индексация пенсий в следующем году будет проводиться по одинаковым правилам как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Для расчета прибавки будет учитываться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций за период с 2016 по 2024 годы. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.

Ранее депутат Нилов рассказал, когда работающие пенсионеры получат компенсацию за отсутствие индексации пенсий в течение 8 лет.