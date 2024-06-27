"Чуть не задело обломком": NASA ответит в суде за пробитую крышу дома семьи из Флориды

Во Флориде семья подала иск к НАСА из-за пробитой крыши дома

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В американском штате Флорида семья подала иск против Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) на сумму 80 тысяч долларов из-за повреждения крыши дома обломком. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА is licensed under public domain

Согласно иску, металлическая цилиндрическая плита из грузового поддона врезалась в дом семьи Алехандро Отеро 8 марта 2024 года, когда их сын Дэниел находился дома. Никто не пострадал, но в крыше и полу образовались дыры. НАСА после расследования подтвердило, что обломки являлись частью "оборудования обеспечения полета".

Отец семейства в интервью заявил, что объект чуть не попал в его сына, который находился в двух комнатах от места удара. Адвокат семьи Отеро потребовал "адекватной компенсации за стресс и влияние, которое это событие оказало на их жизнь". НАСА дали шесть месяцев для ответа на иск.