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Представитель ГАИ рассказал, как водители пытаются избежать ответственности за отсутствие полиса ОСАГО

Распространённые отговорки водителей без полиса ОСАГО и их последствия

1:42
Страхование

В последнее время многие водители предпочитают не оформлять полис ОСАГО. Это делается с целью сэкономить деньги, а также из-за убеждения некоторых, что полис бесполезен, так как выплаты не покрывают возможные убытки в случае ДТП. Представитель ГАИ пояснил, как водители пытаются скрыть отсутствие обязательного страхового полиса.

Распространённые отговорки водителей без полиса ОСАГО и их последствия
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чаще всего водители оправдываются перед полицией тем, что забыли полис дома. В такой ситуации им грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение, в зависимости от наличия действующего полиса. Эксперт напоминает, что каждый водитель обязан иметь при себе ОСАГО. При отсутствии бумажной копии электронного полиса штрафа не будет, если водитель покажет скриншот документа на экране смартфона, который полицейский может проверить по базе РСА.

Некоторые водители признаются, что не оформляли полис. В этом случае им грозит штраф в размере 800 рублей. Просроченный полис наказывается так же, как его отсутствие. Если за рулём находится водитель, не вписанный в полис, штраф составит 500 рублей.

Если у водителя обнаружится поддельный полис ОСАГО, его отстранят от управления автомобилем, и в дальнейшем ему грозит наказание по статье 327 УК РФ. Эта статья предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или до суммы полугодовой зарплаты, назначение исправительных работ до 480 часов или лишение свободы на срок до 6 месяцев, сообщает naavtotrasse.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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