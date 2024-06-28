Финансовый уполномоченный выявил 300 случаев недобросовестных практик в деятельности кредитных и страховых организаций

Финансовый уполномоченный выявил 300 случаев недобросовестных практик в 2023 году

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году финансовым уполномоченным выявлено около 300 случаев использования недобросовестных практик в деятельности финансовых организаций. Об этом сообщил Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на сессии Роспотребнадзора в рамках XII Петербургского международного юридического форума.

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По словам Воронина, недобросовестные практики не всегда нарушают закон, а чаще играют на грани фола. Они могут включать в себя недобросовестное информирование потребителей или сокрытие последствий приобретения финансовых продуктов.

Особенно остро стоит проблема отсутствия законодательной нормы, обязывающей кредитные организации вести аудиозапись контактов с потребителями. Воронин отметил, что большинство неприемлемых практик исходит от кредитных организаций, хотя они встречаются и на страховом рынке.

Наиболее распространённые недобросовестные практики связаны с потребительским кредитованием и дополнительными услугами. Например, кредитные организации взимают несоразмерные комиссии за подключение заёмщиков к коллективным договорам страхования. В некоторых случаях комиссии в 10 раз превышают страховую премию. Один из примеров: при кредите в 1 781 000 рублей плата за подключение к страховке составляла 369 764 рубля, из которых страховая премия составляла всего 13 089 рублей.

Также выявлены случаи, когда при оформлении кредита навязываются "пакеты дополнительных услуг", включая товары, не подлежащие возврату, что затрудняет отказ от них и возврат средств.

Воронин отметил, что устранение таких практик на уровне правоприменения пока невозможно. Однако в 2023 году Служба финансового уполномоченного заключила соглашение с Роспотребнадзором о взаимодействии, направленное на повышение правовой защищённости потребителей финансовых услуг, сообщает АСН.