Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие причёски нельзя делать девушкам с круглым лицом?
Студии становятся лучшим выбором для инвестиций в России
Когда и как обрезать куст малины после сбора ягод
Учёным удалось разгадать тайну сверхъяркой звезды Лебедь Х-3
Иностранные стюардессы рассказали о домогательствах на борту
Суши дают сытость и все необходимые вещества для здоровья
Иосиф Пригожин о Лободе: возможность исправиться и вернуться на российскую сцену
Универсальный соус для пикника: с ним вкуснее любое блюдо гриль и барбекю
Врач-офтальмолог: автомобилистам нужны специальные солнцезащитные очки
Раскрыты основные признаки подставных ДТП: эксперты объяснили, как страховые компании выявляют мошенников

Подставные ДТП: страховщики раскрыли главные признаки мошенничества

1:37
Страхование

Основным индикатором подставного ДТП являются его условия: чаще всего происшествие происходит в тёмное время суток, вдали от камер наблюдения и населённых пунктов, а также при отсутствии у водителей видеорегистраторов. Эти факторы значительно усложняют выяснение обстоятельств аварии.

Подставные ДТП: страховщики раскрыли главные признаки мошенничества
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Кроме того, при инсценировке ДТП автомобили получают неравномерные повреждения. Один из автомобилей почти не повреждён, в то время как другой, обычно более дорогой, получает серьёзные повреждения, достаточные для максимальной компенсации по ОСАГО, до 400 тысяч рублей.

Для выявления фальсификации страховщики проводят автотехническую и транспортно-логическую экспертизы. Эксперты изучают высоту, направление и глубину повреждений обоих автомобилей. Часто оказывается, что один из автомобилей имел повреждения до происшествия, а участники просто пытались переложить ответственность на страховую компанию. Они могли найти человека с действующей страховкой или оформить новую, затем инсценировать столкновение, в результате которого один из автомобилей мог уехать в кювет.

Если экспертиза показывает, что даже начального столкновения не было, это служит веским доказательством фальсификации всех остальных повреждений. Дополнительными признаками инсценировки могут быть отсутствие следов грязи, краски, пластика или стекла на месте происшествия, которые обычно остаются после аварий, или их незначительное количество.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
Эксперт объяснил, почему воздушный фильтр в машине требует частых замен
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Учёным удалось разгадать тайну сверхъяркой звезды Лебедь Х-3
Иностранные стюардессы рассказали о домогательствах на борту
Суши дают сытость и все необходимые вещества для здоровья
Подставные ДТП: страховщики раскрыли главные признаки мошенничества
Иосиф Пригожин о Лободе: возможность исправиться и вернуться на российскую сцену
Универсальный соус для пикника: с ним вкуснее любое блюдо гриль и барбекю
Врач-офтальмолог: автомобилистам нужны специальные солнцезащитные очки
В МОК заявили, что спортсменам РФ не запретят общаться со СМИ на Олимпиаде
Что не стоит надевать на первое свидание?
На Кубани в фермерском хозяйстве вырастили гигантский огурец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников