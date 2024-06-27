Раскрыты основные признаки подставных ДТП: эксперты объяснили, как страховые компании выявляют мошенников

Подставные ДТП: страховщики раскрыли главные признаки мошенничества

1:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Основным индикатором подставного ДТП являются его условия: чаще всего происшествие происходит в тёмное время суток, вдали от камер наблюдения и населённых пунктов, а также при отсутствии у водителей видеорегистраторов. Эти факторы значительно усложняют выяснение обстоятельств аварии.

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Кроме того, при инсценировке ДТП автомобили получают неравномерные повреждения. Один из автомобилей почти не повреждён, в то время как другой, обычно более дорогой, получает серьёзные повреждения, достаточные для максимальной компенсации по ОСАГО, до 400 тысяч рублей.

Для выявления фальсификации страховщики проводят автотехническую и транспортно-логическую экспертизы. Эксперты изучают высоту, направление и глубину повреждений обоих автомобилей. Часто оказывается, что один из автомобилей имел повреждения до происшествия, а участники просто пытались переложить ответственность на страховую компанию. Они могли найти человека с действующей страховкой или оформить новую, затем инсценировать столкновение, в результате которого один из автомобилей мог уехать в кювет.

Если экспертиза показывает, что даже начального столкновения не было, это служит веским доказательством фальсификации всех остальных повреждений. Дополнительными признаками инсценировки могут быть отсутствие следов грязи, краски, пластика или стекла на месте происшествия, которые обычно остаются после аварий, или их незначительное количество.