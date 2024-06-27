Почти половина россиян планирует купить жильё в ближайшие 10 лет: результаты опроса ВТБ и "Росгосстраха"

Почти 50% россиян откладывают деньги на покупку жилья

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно опросу СК "Росгосстрах" и ВТБ, 49% взрослых россиян планируют приобрести недвижимость в течение следующих 10 лет. Из них четверть уже копит деньги, а 61% собираются начать откладывать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

10% респондентов планируют покупку квартиры в ближайшие полгода, 12% — в течение 1-2 лет, 16% — в течение 3-5 лет, а 11% — в течение 10 лет. 46% не планируют покупку жилья, а 5% ещё не задумывались об этом.

Из тех, кто копит или собирается копить, 46% планируют откладывать по 10-30 тысяч рублей в месяц, 37% — менее 10 тысяч рублей, и 17% — по 30-50 тысяч рублей. 43% респондентов рассчитывают накопить нужную сумму за 5-10 лет, 32% — за 1-2 года, 20% — за 3-5 лет, и 5% полагают, что им понадобится более 10 лет.

Ипотекой для покупки квартиры планируют воспользоваться 38% опрошенных. Остальные пока не определились с источниками финансирования.

Приоритетными факторами при выборе жилья для россиян являются расположение (33%), стоимость (32%), качество ремонта (24%), инфраструктура района (19%) и его безопасность (16%).

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин отметил, что высокие процентные ставки и отмена государственных программ снижают интерес к ипотеке, однако она остаётся быстрым способом решения жилищного вопроса. В будущем смягчение условий может сделать рефинансирование ипотеки более выгодным.

Директор Департамента ипотечных продаж "Росгосстраха" Сергей Дерман добавил, что ипотека остаётся доступным вариантом приобретения жилья, несмотря на сокращение льготных программ. Однако большинство заёмщиков не знают, что стандартное страхование покрывает только конструктивные элементы квартиры, и в случае залива полис не поможет.