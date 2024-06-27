Страховой агент из Томска предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 258 миллионов рублей

В Томске предстанет перед судом страховой агент. 52-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с мая 2016 года по март 2022 года томичка, работая страховым агентом, заключала договоры с клиентами, обещая высокую прибыль от вложенных средств.
Однако она обманывала клиентов: проценты не выплачивала, а присваивала деньги и тратила их по своему усмотрению. Всего мошенница обманула 78 человек, похитив у них более 258 миллионов рублей, сообщает Tomsk.mk.ru.
Уголовное дело будет рассмотрено Ленинским районным судом Томска.
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