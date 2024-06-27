Водителям станет проще: автоэксперт рассказал о преимуществах новых правил регистрации машин без ОСАГО

Автоэксперт поддержал отмену ОСАГО при регистрации машин

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автоэксперт Иван Зенкевич считает, что исключение полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации машин — правильное решение. В интервью NEWS. ru он отметил, что это упростит жизнь водителям.

Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

По его мнению, даже если автомобиль приобретён без намерения немедленно использовать его, страхование всё равно приходилось бы оплачивать.

"С этими страховками была странная инициатива. То есть я купил машину, надо поставить ее на учет, но я-то, может, и не хочу на ней ездить, а просто хочу поставить на учет. Это же мне надо было еще заплатить денег за страховку. Зачем? Вообще, чем меньше бумажек, тем интереснее. Жить легче так", — заявил автоэксперт.

Зенкевич напомнил, что раньше можно было зарегистрировать машину без страховки. Он отметил, что в данной ситуации страдают только страховые компании, и добавил, что его радует их возможное недовольство.

"Раньше без страховки все ставили на учет машину, доезжали до первого сотрудника полиции или первой камеры, а дальше — штраф 500 рублей. Конечно, страховщики недовольны. Пусть воют, я рад, что им немножко грустно станет", — заключил Зенкевич.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов. Эти нормы также позволяют владельцам по заявлению снимать с регистрации угнанный или похищенный автомобиль в ГИБДД.