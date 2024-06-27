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Депутаты приняли законопроект об увеличении доходов ФОМС Северной Осетии на 160,5 млн рублей

Доходы ФОМС Северной Осетии выросли на 160,5 млн рублей

1:24
Страхование

Общий объём доходов территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в Северной Осетии увеличен на 160,5 млн рублей. Соответствующий законопроект был принят депутатами во втором и окончательном чтении.

Доходы ФОМС Северной Осетии выросли на 160,5 млн рублей
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Во втором и окончательном чтении также принят законопроект об изменениях в республиканский закон о бюджете территориального фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который предусматривает увеличение общего объёма доходов в сумме 160 млн 500 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба заксобрания.

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда направлены на обеспечение стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации. Также средства будут направлены на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, сообщает ТАСС.

В результате, общая сумма доходов без учёта остатка средств на начало года с учётом изменений составляет 12 млрд 793 млн рублей, а расходов — 12 млрд 953 млн рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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