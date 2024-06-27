Как накопить необходимый стаж для пенсии: добровольные страховые взносы и их перерасчёт в 2024 году

Эксперты рассказали, как самозанятые могут гарантировать себе пенсию в 2024 году

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Для получения страховой пенсии необходим минимальный стаж в 15 лет. Если стаж недостаточен, можно заключить договор на добровольное пенсионное страхование с Социальным фондом России (СФР). Это возможно для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и неработающих граждан. Оплата страховых взносов за один год обеспечивает один год стажа.

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Для начисления стажа необходимо уплачивать добровольные страховые взносы, что позволяет получить стаж и пенсионные коэффициенты, не участвуя в обязательном пенсионном страховании.

В 2024 году минимальный взнос составляет около 51 тысячи рублей, что обеспечивает один год стажа и пенсионные коэффициенты. Если договор заключается или расторгается в течение года, взнос пересчитывается пропорционально, и стаж начисляется за фактический период действия договора. Например, если договор заключён с 1 июня, взнос до конца года составит около 29 тысяч рублей, и будет зачтено 7 месяцев стажа.

Максимальный взнос в 2024 году составляет 406 тысяч рублей. Увеличение суммы взносов влияет только на пенсионные коэффициенты, но стаж остаётся максимум один год.

Необходимо платить взносы столько лет, сколько требуется для накопления нужного стажа. Взносы, уплаченные в 2024 году, будут засчитаны за этот год. Для начисления стажа за 2025 год нужно иметь действующий договор в 2025 году и оплатить взносы за этот период.

Стаж за 2023 год и ранее не будет засчитан, если за эти годы не были уплачены добровольные взносы.

Самозанятые могут оплатить до 15 лет необходимого стажа, тогда как другие категории граждан ограничены максимумом в 7,5 лет.