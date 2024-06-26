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Как получить страховую выплату за ущерб от урагана: жилью, автомобилю и здоровью

Пострадавшие от урагана граждане имеют право на страховые выплаты

3:01
Страхование

Ураганы и другие природные катаклизмы входят в стандартный перечень рисков полисов страхования. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разъяснил, по каким страховкам можно получить компенсацию, если из-за разгула стихии пострадало имущество или здоровье гражданина.

Пострадавшие от урагана граждане имеют право на страховые выплаты
Фото: commons.wikimedia.org by FramaKa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как компенсировать вред, причиненный автомобилям

Важно помнить, что по полису ОСАГО компенсация за ущерб от урагана не предусмотрена. Однако владельцы автомобилей, пострадавших от урагана, могут получить выплаты по договорам каско, если они у них есть. В подавляющем большинстве договоров каско стихийные бедствия входят в число страховых рисков. Чтобы получить выплату, необходимо сфотографировать поврежденный автомобиль в том виде, в каком он пострадал, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика, напоминают в ВСС.

Компенсация ущерба жилым домам и квартирам

Если ураган повредил вашу недвижимость, вы можете обратиться за компенсацией по полису страхования недвижимости. Граждане, застраховавшие свое жилье, имеют право на выплаты при причинении ущерба в результате урагана. Это могут быть выбитые стекла, поврежденные балконы и другие виды ущерба, отмечают в ВСС.

Компенсации для пострадавших на улицах

Если у вас есть полис страхования от несчастного случая или страхования жизни, и вы пострадали во время урагана, вы можете обратиться за денежной компенсацией.

«Выплаты предусмотрены в рамках страхования жизни при возникновении несчастного случая. Если такой пункт есть в договоре, пострадавшие имеют право на страховое возмещение, размер которого зависит от условий договора и может быть значительным. Ущерб здоровью или жизни, причиненный ураганом, покрывается страхованием», — говорится в сообщении ВСС.

Кроме того, при получении травмы можно обратиться в медучреждение по полисам ОМС и ДМС.

Компенсации для пострадавших в общественном транспорте

Людям, пострадавшим во время урагана в общественном транспорте, положена компенсация в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

«С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Все пассажиры, пострадавшие в общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу», — напоминают в ВСС.

Ранее стало известно, что гражданская ответственность ОАО "РЖД", чей поезд сошёл сегодня с рельсов в республике Коми, застрахована в "СОГАЗе".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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