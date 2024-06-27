Пленум Верховного суда России объяснил, как пьянство за рулём влияет на выплаты по страховке

Страховка не для пьяных:нетрезвые водители лишатся выплат по каско при аварии

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пленум Верховного суда России рассмотрел постановление, разъясняющее правила добровольного страхования. Водителям стоит учесть: пьянство за рулём может лишить права на страховку. Разбитую машину придётся восстанавливать за свой счёт. По словам Владимира Груздева, председателя Ассоциации юристов России, постановление направлено на единообразное разрешение споров о добровольном страховании имущества.

Фото: freepik.com by pvproductions is licensed under public domain

Особо резонансный пункт касается выплат по каско для водителей, попавших в аварию в состоянии опьянения. Алкоголь в крови может стать основанием для отказа в выплате страховки.

Между гражданами и страховщиками часто возникают споры о выплатах. Граждане жалуются на малые суммы выплат, страховщики считают, что требования завышены. Постановление разъясняет, когда страховщики вправе не выплачивать компенсацию, например, если водитель был пьян. Договоры о добровольном страховании часто предусматривают отказ в возмещении ущерба нетрезвым водителям.

Авария по вине пьяного водителя освобождает страховщика от обязательств по выплате. Однако, есть нюансы. Например, если нетрезвый водитель не виноват в аварии, почему ему отказывают в возмещении ущерба?

В ОСАГО действует другой принцип: пострадавший получит возмещение, а виновник, управлявший машиной в пьяном виде, получит иск от страховой компании.

В каско все зависит от договора. По словам юриста Льва Воропаева, был случай, когда пассажиру отказали в выплате из-за его нетрезвого состояния. Адвокат Сергей Радько считает, что отказ в возмещении ущерба незаконен, если авария произошла не по вине нетрезвого водителя, но такое условие часто прописано в договоре, сообщает "rg.ru".