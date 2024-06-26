Стоит ли участвовать в ПДС: плюсы и минусы перевода накопительной пенсии в долгосрочные сбережения

Переведённую в ПДС пенсию нельзя вернуть обратно в государственную систему

3:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 января 2024 года россияне могут перевести накопительную часть пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Для этого нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать деньги в интересах клиента, на принципах доходности и безубыточности. Генеральный директор "СберНПФ" Александр Зарецкий рассказал "РБК Инвестициям" о плюсах и минусах участия в ПДС.

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Когда пенсионные накопления находятся в системе обязательного пенсионного страхования, выплаты производятся по установленным законом правилам, которые не могут быть изменены, отметил Зарецкий.

При переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) человек получает несколько преимуществ:

Исключение рисков изменений в государственной системе. Государственная система обязательного пенсионного страхования может трансформироваться в течение пяти-десяти лет, и перевод накоплений в личную программу долгосрочных сбережений позволяет избежать этих рисков.

Гибкость выплат. В государственной системе выплаты назначаются при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, и если сумма на счету превышает ₽300-400 тыс., выплаты производятся в виде пожизненной пенсии. В ПДС выплаты также начинаются с 55 и 60 лет, но срок выплат определяется договором, который может предусматривать выплаты от пяти лет и дольше.

Доступ к средствам в особых ситуациях. В случае срочной необходимости (например, на лечение) можно использовать все средства на счете ПДС, включая пенсионные накопления, переведенные из государственной системы.

Снятие средств без возрастных ограничений. Если пенсионные накопления находятся на счете ПДС 15 лет, их можно снять сразу и без ограничений по возрасту, что особенно выгодно для тех, кому далеко до 55 и 60 лет.

Однако, предупредил Зарецкий, после перевода пенсионных накоплений в ПДС вернуть их обратно в государственную систему уже не получится.

По данным "СберНПФ", за первый квартал 2024 года россияне заключили 280 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений на общую сумму ₽2,5 млрд. Средний взнос составил ₽8 тыс., причем больше всего договоров заключили жители Москвы и Московской области — 15% от общего количества.

На 18 апреля в реестре ЦБ зарегистрированы 18 операторов программы долгосрочных сбережений из 36 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), имеющих лицензию.

Ранее эксперт рассказал о важных нюансах перевода накопительной пенсии в ПДС.