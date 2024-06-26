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Стоит ли участвовать в ПДС: плюсы и минусы перевода накопительной пенсии в долгосрочные сбережения

Переведённую в ПДС пенсию нельзя вернуть обратно в государственную систему

3:06
Страхование

С 1 января 2024 года россияне могут перевести накопительную часть пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Для этого нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать деньги в интересах клиента, на принципах доходности и безубыточности. Генеральный директор "СберНПФ" Александр Зарецкий рассказал "РБК Инвестициям" о плюсах и минусах участия в ПДС.

Переведённую в ПДС пенсию нельзя вернуть обратно в государственную систему
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда пенсионные накопления находятся в системе обязательного пенсионного страхования, выплаты производятся по установленным законом правилам, которые не могут быть изменены, отметил Зарецкий.

При переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) человек получает несколько преимуществ:

  • Исключение рисков изменений в государственной системе. Государственная система обязательного пенсионного страхования может трансформироваться в течение пяти-десяти лет, и перевод накоплений в личную программу долгосрочных сбережений позволяет избежать этих рисков.
  • Гибкость выплат. В государственной системе выплаты назначаются при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, и если сумма на счету превышает ₽300-400 тыс., выплаты производятся в виде пожизненной пенсии. В ПДС выплаты также начинаются с 55 и 60 лет, но срок выплат определяется договором, который может предусматривать выплаты от пяти лет и дольше.
  • Доступ к средствам в особых ситуациях. В случае срочной необходимости (например, на лечение) можно использовать все средства на счете ПДС, включая пенсионные накопления, переведенные из государственной системы.
  • Снятие средств без возрастных ограничений. Если пенсионные накопления находятся на счете ПДС 15 лет, их можно снять сразу и без ограничений по возрасту, что особенно выгодно для тех, кому далеко до 55 и 60 лет.

Однако, предупредил Зарецкий, после перевода пенсионных накоплений в ПДС вернуть их обратно в государственную систему уже не получится.

По данным "СберНПФ", за первый квартал 2024 года россияне заключили 280 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений на общую сумму ₽2,5 млрд. Средний взнос составил ₽8 тыс., причем больше всего договоров заключили жители Москвы и Московской области — 15% от общего количества.

На 18 апреля в реестре ЦБ зарегистрированы 18 операторов программы долгосрочных сбережений из 36 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), имеющих лицензию.

Ранее эксперт рассказал о важных нюансах перевода накопительной пенсии в ПДС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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