Стоит ли участвовать в ПДС: плюсы и минусы перевода накопительной пенсии в долгосрочные сбережения

С 1 января 2024 года россияне могут перевести накопительную часть пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Для этого нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать деньги в интересах клиента, на принципах доходности и безубыточности. Генеральный директор "СберНПФ" Александр Зарецкий рассказал "РБК Инвестициям" о плюсах и минусах участия в ПДС.
Когда пенсионные накопления находятся в системе обязательного пенсионного страхования, выплаты производятся по установленным законом правилам, которые не могут быть изменены, отметил Зарецкий.
При переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) человек получает несколько преимуществ:
Однако, предупредил Зарецкий, после перевода пенсионных накоплений в ПДС вернуть их обратно в государственную систему уже не получится.
По данным "СберНПФ", за первый квартал 2024 года россияне заключили 280 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений на общую сумму ₽2,5 млрд. Средний взнос составил ₽8 тыс., причем больше всего договоров заключили жители Москвы и Московской области — 15% от общего количества.
На 18 апреля в реестре ЦБ зарегистрированы 18 операторов программы долгосрочных сбережений из 36 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), имеющих лицензию.
Ранее эксперт рассказал о важных нюансах перевода накопительной пенсии в ПДС.
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