Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда имеют право на страховые выплаты от "СОГАЗа"

ОАО «РЖД», чей пассажирский поезд сошёл с рельсов в Республике Коми, имеет договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) со страховой компаний "СОГАЗ". Информация об этом опубликована на сайте перевозчика ,сообщает АСН.
Напомним, что вечером 26 июня в Ухте с железнодорожных путей сошли несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту "Воркута — Новороссийск".
Договор ОСГОП страхует ответственность "РЖД" за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. По предварительным данным Западного межрегионального управления на транспорте СКР, в результате инцидента погибших нет. Экстренные службы сообщают о нескольких пострадавших с ушибами, но их точное количество пока неизвестно.
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