Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда имеют право на страховые выплаты от "СОГАЗа"

Страховщиком перевернувшегося в Коми поезда является "СОГАЗ"

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

ОАО «РЖД», чей пассажирский поезд сошёл с рельсов в Республике Коми, имеет договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) со страховой компаний "СОГАЗ". Информация об этом опубликована на сайте перевозчика ,сообщает АСН.

Фото: trainpix.org by Brown is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним, что вечером 26 июня в Ухте с железнодорожных путей сошли несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту "Воркута — Новороссийск".

Договор ОСГОП страхует ответственность "РЖД" за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. По предварительным данным Западного межрегионального управления на транспорте СКР, в результате инцидента погибших нет. Экстренные службы сообщают о нескольких пострадавших с ушибами, но их точное количество пока неизвестно.

Ранее эксперт рассказал о способах перевода накопительной пенсии в ПДС.