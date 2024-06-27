Прокуратура Курганской области помогла участнику СВО получить положенное пособие для детей

Курганскому участнику СВО отказали в пособии на детей из-за высокого уровня доходов

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Участник специальной военной операции на Украине подал заявление на получение пособия для своих детей. Однако работники социального фонда отклонили его запрос, сославшись на то, что у бойца высокий доход, поэтому он не имеет права на финансовую поддержку.

Фото: минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эта ситуация привлекла внимание сотрудников прокуратуры Курганской области, которые обнаружили нарушения в работе Фонда пенсионного и социального страхования. В фонде отказали участнику СВО в предоставлении пособия из-за превышения прожиточного минимума.

Проблема заключалась в том, что при расчёте среднедушевого дохода семьи военнослужащего были учтены выплаты за призыв на службу в Вооруженные силы России по мобилизации. Эти выплаты не должны были включаться в расчёт. Благодаря вмешательству прокуратуры, силовик получил право на финансовую помощь и вернул задолженность по выплате пособия в размере более 100 тысяч рублей, сообщает "glavny.tv".