Страхование автомобилей и дефицит водителей препятствуют развитию такси, считают власти регионов РФ

Высокая стоимость страхования тормозит развитие такси

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Представители властей российских регионов оценили влияние экономических и внешних факторов на отрасль таксомоторных перевозок на 3 балла из 5.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Это следует из доклада о состоянии организации перевозок легковыми такси в субъектах, подготовленного Международным евразийским форумом "Такси" (МЕФТ). Год назад эта оценка составляла 2,5 балла. Для подготовки доклада в марте МЕФТ провёл опрос властей регионов, в котором приняли участие 84 из 89 субъектов.

Согласно результатам, наиболее значительное влияние на развитие таксомоторных перевозок оказывает высокая стоимость страхования автомобилей такси. 71% опрошенных оценили влияние проблемы страхования на 4 из 5 баллов. Также были указаны такие факторы, как высокие цены на автомобили, дороговизна страхования и обслуживания, а также дефицит водителей, сообщает "Ведомости".

Национальный автомобильный союз считает, что запрет на работу мигрантов в такси усугубит существующий дефицит водителей, что приведёт к увеличению стоимости поездок.