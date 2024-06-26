Как перевести накопительную часть пенсии в программу долгосрочных сбережений: важные нюансы

Эксперт Зарецкий рассказал о способах перевода накопительной пенсии в ПДС

4:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 января 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Для этого необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать эти средства в интересах клиента на принципах доходности и безубыточности. О том, как перевести накопительную часть пенсии в ПДС и какие нюансы учитывать, рассказал генеральный директор "СберНПФ" Александр Зарецкий в интервью для "РБК Инвестиции".

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Сбережения страхует государство

Как отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков в интервью "Аргументам и фактам", НПФ находятся под надзором и контролем ЦБ. Если оператор понесет убытки, он обязан будет компенсировать их за счет собственных средств. Также предусмотрены страховые выплаты в пределах ₽2,8 млн, что в два раза больше, чем по банковскому вкладу. Это гарантирует возврат вложенных средств и накопленного дохода в случае проблем с оператором.

Перевод пенсионных накоплений в ПДС внутри одного НПФ

Проще и быстрее перевести пенсионные накопления в ПДС внутри одного НПФ. Для этого нужно заключить договор долгосрочных сбережений со своим НПФ и подать заявление о переводе накоплений в ПДС. Деньги перейдут на личный счет уже в следующем году без потерь.

Перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в ПДС в другом НПФ

Если пенсионные накопления хранятся в одном НПФ, а открыть ПДС предпочтительнее в другом, сначала нужно перевести накопления в нужный фонд, а затем подать заявление о переводе в ПДС.

При этом правила перевода пенсионных накоплений между НПФ или Социальным фондом России остаются прежними. Даже если перевод осуществляется для участия в ПДС, необходимо следовать существующим процедурам.

Три способа перевести пенсионные накопления между фондами:

Досрочный переход. Подается заявление о переходе, и в начале следующего года пенсионные накопления переводятся в выбранный фонд, но возможно потеря накопленного инвестиционного дохода.

Досрочный переход в год фиксинга. В год фиксинга можно сделать досрочный переход и сохранить инвестиционный доход. Год фиксинга зависит от времени заключения договора с текущим страховщиком (НПФ или СФР).

Обычный переход. Подается заявление, и через пять лет накопления переводятся в выбранный фонд без потери инвестиционного дохода.

Софинансирование и налоговый вычет в ПДС

ПДС предусматривает государственное софинансирование до ₽36 тыс. в год в течение первых трех лет (2024-2026) после вступления в программу, а также налоговый вычет до ₽52 тыс. ежегодно при взносах до ₽400 тыс. Переведенные пенсионные накопления в софинансировании не участвуют, а налоговый вычет предоставляется только на личные взносы.

В программу могут вступить все граждане России старше 18 лет, включая людей предпенсионного возраста. Налоговый вычет можно получать ежегодно, если договор действует не менее пяти лет. В случае досрочного расторжения договора налоговые вычеты придется вернуть.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что срок действия договора по ПДС обычно составляет 15 лет, но закрыть его раньше люди смогут после достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Если мужчина открыл счет ПДС в 53 года, то забрать деньги и весь доход он сможет через семь лет. Люди предпенсионного возраста будут иметь право открыть счет, получить софинансирование и закрыть его уже через три года без потери дохода. Последнее справедливо для женщин, которым в этом году 51-52 года, и для мужчин, которым в этом году 56-57 лет, подытожил он.