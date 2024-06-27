Банк России готовит законопроект для защиты средств россиян в верифицированных электронных кошельках

Специалисты Центрального банка РФ уже начали разрабатывать законопроект, предусматривающий страхование средств, хранящихся в электронных кошельках.
Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов 26 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В настоящее время электронные кошельки россиян не подпадают под действие закона о страховании вкладов, и требования по ним удовлетворяются в составе третьей очереди.
Для исправления этой ситуации ЦБ планирует расширить страховое возмещение, включив в него средства, хранящиеся на электронных носителях. По словам Алексея Гузнова, нагрузка на систему страхования вкладов в этом случае будет незначительной.
"Идея сформулирована как необходимость, поэтому готовится соответствующий законопроект. Основная задача — дифференцировать те электронные кошельки или ЭДС (электронные денежные средства), которые верифицируются, от анонимных ЭДС. Вот по этой линии, наверное, нам нужно провести разграничения", — отметил замглавы Центробанка в интервью с Интерфаксом.
Алексей Гузнов также добавил, что такие изменения будут дополнительным стимулом для самостоятельного переформатирования рынка с учетом потребностей потребителей.
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