Верховный суд разъяснил, какие аргументы страховых компаний недопустимы при отказе в выплатах

Верховный суд объяснил, когда страховщики не могут отказать в выплате

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Часто при наступлении страхового случая страховые компании не хотят компенсировать ущерб, стремясь расторгнуть договор или признать его недействительным. Они утверждают, что не знали о некоторых важных условиях. Верховный суд объяснил, какие аргументы страховщиков суды не должны учитывать.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Человек, добровольно застраховавший недвижимость, не обязан сообщать страховой компании обо всех деталях. Некоторые нюансы должны выяснять сотрудники страховой компании, кроме тех, которые заранее прописаны в договоре. Если же собственник умышленно ввёл страховую компанию в заблуждение, например, указав наличие сигнализации, которой нет, это будет считаться существенным нарушением. В таком случае компенсация при наступлении страхового случая не выплачивается.

Страховая компания не может отказать в рассмотрении заявки на выплату по формальным признакам, например, при отсутствии дополнительных документов. Достаточно, чтобы имеющиеся документы подтверждали факт наступления страхового случая.

Отказ в выплате страховой компенсации не может быть обоснован тем, что по факту причинения ущерба не возбуждено уголовное дело.

Если страхование было условием получения кредита, который был выплачен досрочно, договор страхования можно расторгнуть раньше срока. В этом случае собственник имущества имеет право требовать возврат части суммы, выплаченной за страхование.