Верховный суд разъяснил, какие аргументы страховых компаний недопустимы при отказе в выплатах

Часто при наступлении страхового случая страховые компании не хотят компенсировать ущерб, стремясь расторгнуть договор или признать его недействительным. Они утверждают, что не знали о некоторых важных условиях. Верховный суд объяснил, какие аргументы страховщиков суды не должны учитывать.
Человек, добровольно застраховавший недвижимость, не обязан сообщать страховой компании обо всех деталях. Некоторые нюансы должны выяснять сотрудники страховой компании, кроме тех, которые заранее прописаны в договоре. Если же собственник умышленно ввёл страховую компанию в заблуждение, например, указав наличие сигнализации, которой нет, это будет считаться существенным нарушением. В таком случае компенсация при наступлении страхового случая не выплачивается.
Страховая компания не может отказать в рассмотрении заявки на выплату по формальным признакам, например, при отсутствии дополнительных документов. Достаточно, чтобы имеющиеся документы подтверждали факт наступления страхового случая.
Отказ в выплате страховой компенсации не может быть обоснован тем, что по факту причинения ущерба не возбуждено уголовное дело.
Если страхование было условием получения кредита, который был выплачен досрочно, договор страхования можно расторгнуть раньше срока. В этом случае собственник имущества имеет право требовать возврат части суммы, выплаченной за страхование.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.