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За деньги — да: в каких регионах России больше всех тратят на платную медицину

Москвичи и краснодарцы чаще других пользуются платной медициной

Страхование

Жители Москвы и Краснодарского края больше всех тратят на платную медицину — 25 300 и 15 900 рублей на душу населения в год соответственно. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), медианное значение этого показателя по стране составляет 6100 рублей. Анализ основан на данных Росстата о предоставленных платных медицинских услугах за 2023 год, сообщают "Ведомости".

Москвичи и краснодарцы чаще других пользуются платной медициной
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Помимо Москвы и Краснодарского края, в 11 регионах расходы на платное здравоохранение превышают медианное значение в 1,5 раза. В Приморском крае тратят 15 300 рублей на душу населения, в Хабаровском крае и Магаданской области — по 10 700 рублей, в Калужской области — 9300 рублей и так далее. Эти данные могут свидетельствовать как о насыщенности этих рынков предложением, так и о высокой стоимости медицинских услуг, считают в НРА.

В 40 регионах годовые расходы на платную медицину ниже медианного значения. Среди них Амурская область (4600 рублей на душу населения), Тамбовская и Воронежская области (по 4100 рублей), Мордовия (3500 рублей), Тува (1800 рублей), Ингушетия (700 рублей). Низкие показатели могут быть следствием слабого проникновения платных медицинских услуг в этих регионах, отмечают аналитики НРА.

Совокупный объем платных медуслуг в России в 2023 году увеличился на 11% (на 137 млрд рублей) и составил 1,36 трлн рублей. Рост объема потребляемых платных медуслуг в размере более 900 млн рублей в 2023 году приходится на 30 регионов. Жители пяти регионов имеют среднедушевые денежные доходы выше среднего: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Аналитики НРА считают, что перспективы для развития платной медицины есть в Свердловской и Московской областях, а также в Тюменской и Архангельской областях, где доходы населения выше среднего, а проникновение платных медицинских услуг умеренное.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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