Обещала высокую прибыль: 52-летний страховой агент присвоила средства клиентов на четверть миллиарда

В Томске страхового агента обвиняют в хищении 258 миллионов рублей

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхового агента из Томска обвиняют в хищении более 258 миллионов рублей у граждан, сообщает областная прокуратура, сообщает издание "В Томске".

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По данным следствия, с мая 2016 по март 2022 года страховой агент заключала с клиентами договоры, обещая высокую прибыль от вложений. Однако, как утверждается, обвиняемая не выполняла обязательства по выплате процентов и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Всего, по информации прокуратуры, она ввела в заблуждение 78 человек, совершив хищение на сумму более 258 миллионов рублей.

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение против 52-летней жительницы Томска, обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело направлено в Ленинский районный суд Томска.

Как сообщили редакции "В Томске" в областной прокуратуре, суд назначил женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб пока не возмещён, на имущество обвиняемой наложен арест.

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