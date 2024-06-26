Обещала высокую прибыль: 52-летний страховой агент присвоила средства клиентов на четверть миллиарда

Страхового агента из Томска обвиняют в хищении более 258 миллионов рублей у граждан, сообщает областная прокуратура, сообщает издание "В Томске".
По данным следствия, с мая 2016 по март 2022 года страховой агент заключала с клиентами договоры, обещая высокую прибыль от вложений. Однако, как утверждается, обвиняемая не выполняла обязательства по выплате процентов и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
Всего, по информации прокуратуры, она ввела в заблуждение 78 человек, совершив хищение на сумму более 258 миллионов рублей.
Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение против 52-летней жительницы Томска, обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело направлено в Ленинский районный суд Томска.
Как сообщили редакции "В Томске" в областной прокуратуре, суд назначил женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб пока не возмещён, на имущество обвиняемой наложен арест.
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