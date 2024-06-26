Бесплатная страховка для туристов в Таиланде: для кого действует и как воспользоваться

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Таиланд продлил бесплатное страхование для туристов до конца 2024 года

1:44
Страхование

Министерство туризма и спорта Таиланда объявило о продлении программы бесплатного страхования для иностранных туристов до конца 2024 года. Изначально планировалось завершить эту инициативу 31 августа текущего года, но теперь она будет действовать ещё два квартала, сообщают "Регионы России".

Таиланд продлил бесплатное страхование для туристов до конца 2024 года
Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under public domain

Программа предусматривает различные виды компенсаций в зависимости от обстоятельств происшествия. Семье погибшего туриста может быть выплачена компенсация в размере 1 миллиона тайских батов. В случае потери органа или постоянной нетрудоспособности турист может получить до 300 тысяч батов. Все медицинские расходы, связанные с несчастным случаем, будут покрываться до 500 тысяч батов.

Министр туризма и спорта Сермсак Понгпанит подчеркнул важность этой меры для обеспечения безопасности иностранных туристов. Он отметил, что программа поможет туристам в случае чрезвычайных ситуаций, таких как преступления или стихийные бедствия. Однако компенсация не будет выплачена, если у туриста уже есть собственный страховой полис или если страховка предоставляется туроператором.

Эта программа, запущенная в начале года, направлена на поддержку самостоятельных туристов, у которых нет медицинской страховки. Чтобы воспользоваться ею, путешественник должен предъявить паспорт с отметкой о туристической цели посещения Таиланда и обратиться за компенсацией в течение 15 дней после инцидента.

Ранее в России путешественникам стали предлагать страховку от переполненных отелей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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