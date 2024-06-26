"Нет технических возможностей": Южная Осетия отменяет обязательное автострахование до лучших времён

В Южной Осетии приостановили действие закона об ОСАГО

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Члены кабинета министров Южной Осетии на заседании в среду единогласно поддержали законопроект о приостановлении действия закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Ричард Фольц is licensed under Creative Commons ttribution-Share Alike 4.0

"В целях исключения нарушения прав автовладельцев и из-за отсутствия в республике технической возможности обслуживания страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, МВД разработало проект о приостановлении обязательного страхования автомобилей", — сообщил министр внутренних дел Алан Гучмазов.

Эта мера будет действовать до появления в республике организации, способной проводить процедуру автострахования.

Ранее эксперты рассказали, как исключение полиса ОСАГО из процедуры регистрации авто отразится на российских водителях.