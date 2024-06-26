"Нет технических возможностей": Южная Осетия отменяет обязательное автострахование до лучших времён

Члены кабинета министров Южной Осетии на заседании в среду единогласно поддержали законопроект о приостановлении действия закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
"В целях исключения нарушения прав автовладельцев и из-за отсутствия в республике технической возможности обслуживания страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, МВД разработало проект о приостановлении обязательного страхования автомобилей", — сообщил министр внутренних дел Алан Гучмазов.
Эта мера будет действовать до появления в республике организации, способной проводить процедуру автострахования.
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