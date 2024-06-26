Шумные соседи, насекомые и ремонт: стали известны главные страхи россиян при покупке квартиры

Более половины россиян боятся столкнуться с обманом при покупке недвижимости

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование провели исследование, чтобы выяснить, с какими проблемами сталкиваются россияне при покупке недвижимости и как они их решают. В опросе приняли участие более 3,5 тысяч жителей России старше 18 лет.

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Основной страх респондентов – недобросовестные продавцы, о чем сообщили 55% опрошенных. На втором месте – проблемы с документами при сделке (49%), а на третьем – шумные соседи (35%).

Почти треть россиян (31%) беспокоятся о качестве жилищных коммуникаций и возможных авариях. Около 29% боятся, что суд может признать сделку недействительной, 26% опасаются нашествия насекомых, 22% пугает перспектива ремонта, а каждый пятый (20%) боится проблем с отделкой от застройщика. Трудности с незаконной перепланировкой отметили 18% участников опроса, и еще 20% россиян указали, что ничего не боятся при покупке недвижимости.

При этом только половина опрошенных покупала недвижимость или планирует это сделать. Из них 4% купили новое жилье в этом году и столько же – в прошлом. За последние 5 лет в сделках с недвижимостью участвовали 15% респондентов, а за последние 2-3 года – 6%. Еще 21% россиян планирует приобрести жилье.