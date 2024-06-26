Как работает обязательное страхование в России: что покрывает ОСАГО и что делать при ДТП

ДТП и ОСАГО: когда компенсация не положена, советы от специалиста

2:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обязательное страхование в России работает как единая система возмещения вреда, но имеет ограничения. Руководитель прямых продаж Федерального страхового сервиса "Альтернатива" Лилия Мингазова объясняет, от чего защищают обязательные виды страхования.

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"Прежде всего необходимо отметить, что в летний период количество автомобилистов на дорогах увеличивается, но, к сожалению, согласно статистике, 40% из них передвигаются без полиса ОСАГО," — отмечает Мингазова.

Выплаты по ОСАГО не предусмотрены, если:

У виновника отсутствует полис ОСАГО, либо он был в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

ДТП произошло с участием средств индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды и т. д.) или виновник не допущен к управлению авто.

Имеют место мошеннические действия или умышленное причинение вреда.

При ущербе свыше 400 тыс. рублей необходимо следовать определённым процедурам. Если есть пострадавшие или повреждён автомобиль с риском возгорания, обязательно вызвать ГИБДД для составления протокола с данными виновника и его страховой компании. Если угрозы жизни нет, следует сделать фотографии повреждений и обратиться в ближайшее отделение ГИБДД для фиксации факта ДТП.

Далее нужно уведомить свою страховую компанию и действовать по их инструкциям. Если ущерб превышает 400 тыс. рублей, подготовьте документацию об ущербе и, при значительном ущербе, обратитесь за юридической помощью.

Чтобы избежать судебных издержек, эксперт советует оформлять полис КАСКО. Кроме того, ОСАГО не поможет, если ДТП произошло ночью во дворе, а виновник скрылся. В этом случае нужно установить виновника через ГИБДД или полицию, собрать информацию и обратиться за юридической помощью для подачи иска в суд, сообщает "kazanfirst.ru".