Обязательна ли страховка жизни при автокредите и что делать, если банк настаивает на ней?

При оформлении автокредита, банки часто предлагают страхование жизни, но это не обязательно. Эксперты Роскачества утверждают, что заёмщик имеет право отказаться от страховки, не рискуя отказом в кредите.
Страхование жизни помогает покрыть риски, такие как смерть или инвалидность, и при наступлении страхового случая, страховая компания оплатит долг перед банком. Банкам выгодно, чтобы клиенты были застрахованы, так как это обеспечивает закрытие кредита в любой ситуации, и банки получают дополнительные доходы через проценты и комиссии от страховых компаний.
Страхование может снизить процентную ставку и увеличить сумму кредита, позволяя купить более дорогой автомобиль. Однако это также ведёт к дополнительным расходам, особенно для лиц с хроническими заболеваниями.
Заёмщик может отказаться от страховки в любой момент в течение 30 дней с момента оформления (период охлаждения), без последствий, при условии, что не произошёл страховой случай. Если отказ происходит после этого срока, нужно внимательно изучить условия расторжения договора, сообщает портал "rskrf.ru".
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