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Работали чётко: полиция Петербурга задержала группу мошенников, инсцениоваваших ДТП на каршеринговых авто

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы аферистов в каршеринге

1:24
Страхование

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга при содействии СК "АльфаСтрахование" пресекли деятельность мошеннической группы, организовавшей более 100 фиктивных ДТП с использованием каршеринговых автомобилей.

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы аферистов в каршеринге
Фото: freepik.com by Gray StudioPro is licensed under public domain

Мошенники арендовали машины в известных каршеринговых сервисах и инсценировали наезды на припаркованные премиум-автомобили, которые находились в неисправном состоянии. Затем "юристы" группировки предоставляли ложные сведения в страховую компанию и получали выплаты. Арендаторов для инсценировок подыскивали через соцсети.

В начале апреля 2024 года в Санкт-Петербурге, Москве и Махачкале были задержаны около 30 членов организованной группы. Шестерых из них заключили под стражу, а в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Каждое из инсценированных преступлений приносило мошенникам доход около 1 миллиона рублей в виде страховых выплат. Группа действовала слаженно, распределяя роли до мельчайших деталей, включая привлечение "каскадеров" для профессионального управления машинами во время столкновений.

Следственные мероприятия продолжаются, правоохранители продолжают выявлять новые эпизоды дела и стремятся изобличить всех участников преступной группы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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