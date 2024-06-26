Работали чётко: полиция Петербурга задержала группу мошенников, инсцениоваваших ДТП на каршеринговых авто

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы аферистов в каршеринге

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга при содействии СК "АльфаСтрахование" пресекли деятельность мошеннической группы, организовавшей более 100 фиктивных ДТП с использованием каршеринговых автомобилей.

Фото: freepik.com by Gray StudioPro is licensed under public domain

Мошенники арендовали машины в известных каршеринговых сервисах и инсценировали наезды на припаркованные премиум-автомобили, которые находились в неисправном состоянии. Затем "юристы" группировки предоставляли ложные сведения в страховую компанию и получали выплаты. Арендаторов для инсценировок подыскивали через соцсети.

В начале апреля 2024 года в Санкт-Петербурге, Москве и Махачкале были задержаны около 30 членов организованной группы. Шестерых из них заключили под стражу, а в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Каждое из инсценированных преступлений приносило мошенникам доход около 1 миллиона рублей в виде страховых выплат. Группа действовала слаженно, распределяя роли до мельчайших деталей, включая привлечение "каскадеров" для профессионального управления машинами во время столкновений.

Следственные мероприятия продолжаются, правоохранители продолжают выявлять новые эпизоды дела и стремятся изобличить всех участников преступной группы.