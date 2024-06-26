Количество оформленных полисов страхования ипотечного жилья выросло в 2,5 раза за первые пять месяцев 2024 года

Московский регион лидирует по количеству оформленных ипотечных полисов

2:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

В период с января по май текущего года количество оформленных полисов страхования ипотечного жилья увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили специалисты страховой компании "Согласие".

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Среди регионов, оформивших наибольшее количество полисов страхования ипотечного жилья, выделяются Московский регион (21,7 % от общего числа заключенных договоров), Свердловская область (9,0 %), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3 %), Республика Башкортостан и Краснодарский край (по 4,9 % каждого).

Помимо страхования приобретённого жилья, страхование жизни и здоровья от несчастных случаев также показало рост, увеличившись в три раза. Наибольшее количество продаж зафиксировано в марте — 24,0 % от общего числа приобретённых полисов НС за период январь-март 2024 года. В апреле спрос снизился до 19,3 %, а в мае — до 16,4 %.

Эксперты страховой компании "Согласие" прогнозируют, что прекращение льготной программы приведёт к уменьшению спроса на ипотеку и ипотечное страхование по сравнению с первыми пятью месяцами текущего года. За прошедшие пять месяцев общий рост сборов по ипотечному страхованию в компании составил 140 %, а сборы по новому бизнесу — ипотечному страхованию — увеличились более чем в 2,5 раза, отмечают специалисты.

Решение о сворачивании программы вызвало значительный рост спроса на льготное ипотечное страхование в рамках программы "Господдержка-2020" и других субсидируемых государством программ, сообщают аналитические агентства. В среднем аналитики отмечают рост количества заявок на 20 %, однако некоторые банки уже ограничили приём заявок на получение ипотеки по льготной программе.