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Medical Xpress: исследователи выяснили, что отсутствие жевательных зубов способствует набору лишнего веса

Учёные выяснили, что отсутствие жевательных зубов влияет на лишний вес

1:34
Страхование

Исследователи из Rutgers Health проанализировали медицинские записи 1765 пожилых людей и выяснили, что пациенты с по крайней мере 21 зубом лучше поддерживали здоровый вес, чем те, у кого зубов было меньше.

Учёные выяснили, что отсутствие жевательных зубов влияет на лишний вес
Фото: flickr.com by Ким Скарборо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Каждый дополнительно отсутствующий зуб увеличивал вероятность ожирения на 2%, а каждая отсутствующая пара противоположных коренных зубов увеличивала вероятность ожирения на 7%.

"Многие полезные продукты, особенно сырые фрукты и овощи, трудно есть, когда у вас нет функционального зубного ряда. Одно из возможных объяснений заключается в том, что когда у людей, особенно пожилых людей, отсутствуют зубы и они испытывают трудности с жеванием, они начинают есть продукты, которые легче есть, но менее полезны, такие как картофельное пюре, печенье или пончики. В этих продуктах, как правило, больше калорий, жира и сахара, что приводит к увеличению веса… Стоматологи могли бы уменьшить проблему, обучив пациентов тому, как адаптировать более здоровые продукты, чтобы их было легче есть, очищая, нарезая, готовя или смешивая их. Овощи можно добавлять в суп или рагу, а фрукты — в смузи или парфе ", — рассказала Рена Зелиг, ведущий автор исследования, опубликованного в Gerodontology.

Кроме того, исследователи выяснили, что потеря передних зубов не влияет на повышение ИМТ, сообщает Medical Xpress.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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