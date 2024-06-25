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Псковское УФАС обвинило "Ингосстрах" в антиконкурентном сговоре с местным перевозчиком

"Ингосстрах" признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства

1:03
Страхование

Псковское УФАС России рассмотрело дело в отношении перевозчика "Славяне" и страховой компании "Ингосстрах". Согласно сообщению в телеграм-канале антимонопольного ведомства, перевозчика уличили в антиконкурентном соглашении при проведении торгов на предоставление услуги ОСАГО.

"Ингосстрах" признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Выяснилось, что еще до официального размещения информации о торгах на сайте госзакупок заказчик направил в адрес "Ингосстраха" полный пакет документов, который только планировалось разместить. Более того, перевозчик попросил страховую компанию проверить сведения и внести корректировки. После внесения корректировок торги завершились победой "Ингосстраха".

Компания получила дополнительное преимущество благодаря тому, что заранее знала о дате и времени публикации заявки.

Комиссия Псковского УФАС признала СПАО "Ингосстрах" и ГППО "Славяне" виновными в нарушении антимонопольного законодательства, и обе компании были оштрафованы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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