"Чётко и ясно": депутат на простом примере объяснил, как будут возвращать индексацию пенсий рбаотающим пенсионерам

Депутат Нилов на примере объяснил механизм возврата индексации пенсий работающим

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил на примере, как будет происходить возврат индексации пенсий работающим пенсионерам.

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По словам Нилова, про механизм возврата индексации задают много вопросов.

"Для того, чтобы было чётко, ясно и понятно, я на просто примере объясню, как это будет работать с 1 февраля 2025 года. Например, работающий пенсионер, который на руки получает 10 тысяч рублей, в случае увольнения будет получать пенсию 20 тысяч рублей. Это начисленная пенсия с учётом всех ранее произведённых индексаций. Например, коэффициент для индексации — 10%. Соответственно, 10% берётся не от той суммы, которую пенсионер получает как работающий, а от реально начисленной. В нашем случае это 20 тысяч. То есть получается 2 тысячи. С 1 февраля 2025 года, получая до этого 10 тысяч, работающий пенсионер будет получать 12 тысяч. А полную сумму с учётом всех ранее произведённых компенсаций работающий пенсионер сможет получить, когда он прекратит свою трудовую деятельность".

Депутат подчеркнул, что это "найденный компромиссный вариант возврата индексаций", и его надо поддержать. Нилов добавил, что необходимо продолжить работу по совершенствованию пенсионного законодательства.

Госдума на заседании 25 июня одобрила в первом чтении поправки, возвращающие индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную с 2016 года. Решение было принято единогласно: все депутаты проголосовали "за". Второе и третье — окончательное — чтение могут пройти уже в среду, 26 июня. По оценкам правительства, минимальная прибавка к пенсии работающим в результате индексации составит 1300 рублей.