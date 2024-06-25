"Чётко и ясно": депутат на простом примере объяснил, как будут возвращать индексацию пенсий рбаотающим пенсионерам

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил на примере, как будет происходить возврат индексации пенсий работающим пенсионерам.
По словам Нилова, про механизм возврата индексации задают много вопросов.
"Для того, чтобы было чётко, ясно и понятно, я на просто примере объясню, как это будет работать с 1 февраля 2025 года. Например, работающий пенсионер, который на руки получает 10 тысяч рублей, в случае увольнения будет получать пенсию 20 тысяч рублей. Это начисленная пенсия с учётом всех ранее произведённых индексаций. Например, коэффициент для индексации — 10%. Соответственно, 10% берётся не от той суммы, которую пенсионер получает как работающий, а от реально начисленной. В нашем случае это 20 тысяч. То есть получается 2 тысячи. С 1 февраля 2025 года, получая до этого 10 тысяч, работающий пенсионер будет получать 12 тысяч. А полную сумму с учётом всех ранее произведённых компенсаций работающий пенсионер сможет получить, когда он прекратит свою трудовую деятельность".
Депутат подчеркнул, что это "найденный компромиссный вариант возврата индексаций", и его надо поддержать. Нилов добавил, что необходимо продолжить работу по совершенствованию пенсионного законодательства.
Госдума на заседании 25 июня одобрила в первом чтении поправки, возвращающие индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную с 2016 года. Решение было принято единогласно: все депутаты проголосовали "за". Второе и третье — окончательное — чтение могут пройти уже в среду, 26 июня. По оценкам правительства, минимальная прибавка к пенсии работающим в результате индексации составит 1300 рублей.
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