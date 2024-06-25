Регистрация авто без ОСАГО: эксперты рассказали, как это скажется на водителях и страховщиках

Эксперты: исключение ОСАГО из процедуры регистрации авто упростит жизнь водителям

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Исключение ОСАГО из перечня обязательных документов при государственной регистрации транспортных средств облегчит процедуру постановки машин на учет для автомобилистов, однако в краткосрочной перспективе это может привести к сокращению числа оформленных полисов, считают эксперты.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Во вторник Госдума приняла законопроект, который изменяет перечень обязательных документов при государственной регистрации транспорта. Нововведение касается как первоначальной регистрации транспортного средства, так и перерегистрации при смене владельца.

Президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин пояснил ТАСС, что ранее большинство автомобилистов заключали договор страхования в первую очередь для возможности поставить машину на учёт и для возможных проверок.

"С уменьшением числа сотрудников ГАИ на дорогах, основная проблема — регистрация, продажа, перерегистрация, для которых требовался полис ОСАГО. Многие заключали договор страхования только ради этого," — отметил Травин.

Он добавил, что это не решало основную задачу страхования ответственности, так как был вариант заключить договор на очень краткий период.

Автоэксперт Никита Гудков считает, что исключение ОСАГО из перечня обязательных документов — это переход к контролю за наличием страховки через камеры фотовидеофиксации.

"Если будет введен такой механизм, то контроль наличия ОСАГО при регистрационных действиях станет излишним," — пояснил он.

Оба эксперта допускают, что количество застрахованных автомобилей на дорогах может временно уменьшиться. Однако, по мнению Гудкова, это продлится только до введения системы фотовидеофиксации. Вопрос в том, сколько продлится этот переходный период, отметил он.

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выразил обеспокоенность исключением полиса, поскольку он является инструментом защиты прав автовладельцев.