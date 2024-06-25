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ИИ под контролем: в России приняли закон о страховании ущерба от искусственного интеллекта

ГД приняла закон о страховании рисков от внедрения ИИ

2:56
Страхование

Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном страховании ущерба, причинённого искусственным интеллектом (ИИ), в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Законопроект был внесён правительством в Госдуму в декабре 2023 года.

ГД приняла закон о страховании рисков от внедрения ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В настоящее время страхование рисков в ЭПР носит добровольный характер. Согласно новому закону, "программа экспериментального правового режима должна предусматривать обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при реализации ЭПР".

Принятый закон делает страхование обязательным. В нём указано, что программа ЭПР должна включать "положения о страховании участниками своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации ЭПР, включая случаи, связанные с использованием технологий ИИ, а также требования к условиям такого страхования, минимальному размеру страховой суммы, перечню рисков и страховых случаев".

В случае причинения ущерба ИИ, кроме обязательного страхования, предусмотрено создание комиссии для выяснения обстоятельств инцидента. Центральный банк будет определять порядок работы такой комиссии для экспериментов с ИИ на финансовом рынке, а профильные министерства — для работы в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях в рамках ЭПР.

Во втором чтении депутаты внесли поправку, обязывающую правительство ежегодно до 1 мая представлять в Госдуму и Совет Федерации государственный доклад о деятельности в рамках ЭПР. Также была добавлена поправка, сокращающая срок рассмотрения правительством инициативного предложения о создании ЭПР с 30 до 20 рабочих дней.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Закон о возможности установления ЭПР в сфере цифровых инноваций вступил в силу 28 января 2021 года. Он позволяет компаниям сократить затраты на внедрение новых технологий и снизить юридические риски, вводя специальное правовое регулирование, отличающееся от общего правового регулирования. Этот механизм позволяет собирать практические данные и получать обратную связь от участников перед окончательным утверждением новых нормативных актов.

Закон позволяет создавать ЭПР в различных сферах: медицина и фармацевтика, проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, сельское хозяйство, финансовый рынок, дистанционная продажа товаров и услуг, строительство, предоставление государственных и муниципальных услуг, промышленное производство и другие направления по решению правительства.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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