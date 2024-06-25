Какие страховые полисы можно оформить на случай утечки газа в доме или квартире

Банки.ру: риск утечки газа покрывается стандартными программами страхования

2:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Наличие газового оборудования в доме увеличивает вероятность страхового случая, поэтому всегда является основанием для повышения стоимости страхового полиса. Утечка газа может привести к катастрофическим последствиям: пожару, взрыву, отравлению и даже гибели людей. Банки. ру рассказали, какой ущерб в этом случае может быть покрыт страховым полисом.

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Страхование от утечки газа

Специальных страховых программ от утечки газа не существует, но потенциальный ущерб (повреждение имущества вследствие пожара или взрыва, несчастный случай или гибель людей) покрывается стандартными программами страхования имущества и жизни.

Страхование имущества

Полисы страхования имущества обычно покрывают ущерб от взрыва газа. Часто он входит в риск "Пожар, удар молнии, взрыв", включенный во все программы страхования жилья. Выбор полиса зависит от объекта страхования (квартира или частный дом) и объема покрытия.

Важно, чтобы полис покрывал не только отделку и оборудование, но и конструктивные элементы. Страховать конструктивные элементы нужно на реальную сумму, соответствующую рыночной стоимости жилья, чтобы в случае полного уничтожения квартиры или дома выплат хватило на покупку нового жилья.

Страхование ответственности

Страхование ответственности покрывает ущерб, причиненный здоровью и имуществу других лиц, например, соседей. Такие полисы могут также покрывать судебные издержки и штрафы. Опция "Гражданская ответственность" оплачивается дополнительно и увеличивает стоимость страховки. Чем выше сумма страхового покрытия, тем дороже полис.

Страхование здоровья и жизни

Классические полисы страхования от несчастных случаев обычно покрывают риски "Травма" (включая отравление или ожог от утечки газа), "Инвалидность", "Смерть". Иногда включаются дополнительные риски, например, "Временная утрата трудоспособности".

Ипотечные полисы в части страхования жизни и здоровья обычно покрывают только риски "Смерть" и "Инвалидность". Если утечка или взрыв газа приведет к этим страховым событиям, страховая компания погасит задолженность перед банком, а остаток суммы получит клиент или его родственники.

Для защиты от любых несчастных случаев рекомендуется к ипотечному полису купить личную страховку с риском "Травма".