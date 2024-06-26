"СберСтрахование" возместила ущерб в 260 млн рублей жителям семи регионов России, пострадавшим от паводков

Компенсации за паводки: 260 млн рублей выплачено жителям регионов

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

"СберСтрахование" выплатила 260 миллионов рублей жителям Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, чьи дома пострадали от паводков в апреле. Об этом сообщил генеральный директор "СберСтрахования" Михаил Волков на пресс-конференции. Основная часть выплат, 83%, пришлась на полисы добровольного страхования жилья, в то время как 17% было выплачено по программам ипотечного страхования.

Фото: 42.mchs.gov.ru by Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Наибольший ущерб понесла Курганская область, жители которой получили 95% всех компенсаций. Из этой суммы 79% пришлось на договоры добровольного страхования домов и квартир.

С начала года "СберСтрахование" выплатила россиянам 745 миллионов рублей за повреждение жилья в результате чрезвычайных ситуаций и природных катастроф. Доля заявок от владельцев полисов добровольного страхования составила 63%, тогда как ипотечного страхования — 37%. Наиболее частые страховые случаи включают паводки (78%), подтопления (15%) и сильный ветер (3%).