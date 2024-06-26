Перестрахование и сострахование: полный обзор видов и форм проведения страхования для защиты ответственности

Сострахование и перестрахование: что это и как работает?

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование подразделяется на коммерческое и некоммерческое. В зависимости от отраслей страхование делится на личное, имущественное и защиту ответственности.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Существует также комплексное страхование, которое объединяет покрытие от нескольких рисков одновременно. Примером комплексного страхования является страхование туристов.

Личное страхование подразделяется на два вида:

Рисковое: страхование от болезни, несчастного случая, спортивной травмы и т. д.; Накопительное: страхование аннуитета, дожития до определенного возраста и т. д.

По форме проведения страхование бывает:

Обязательное: регулируется законодательством; Добровольное: заключается по инициативе страхователя.

Также страхование делится на коллективное и индивидуальное. В случае коллективного страхования страхователь (обычно руководитель организации) заключает договор со страховщиком в пользу своих работников. Индивидуальное страхование предполагает оформление полиса на конкретное физическое лицо.

Сострахование — это форма страхования, при которой договор на один объект заключается с несколькими страховщиками.

Перестрахование представляет собой вторичное распределение принятого риска. Это система экономических отношений, при которой страховщик, принимая на себя риски, передает часть ответственности по ним другим страховщикам (перестраховщикам) на согласованных условиях.