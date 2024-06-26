Онлайн-консультации врачей: как работает телемедицина и какие специалисты доступны

Телемедицина — это консультации с врачами через электронную почту, мессенджеры или видеосвязь. Самым эффективным способом является видеосвязь, поскольку врач может провести визуальный осмотр.
Дистанционное лечение в России законно и регулируется Федеральным законом от 2017 года. Все нормы и правила указаны в Приказе Минздрава № 965н от 30.11.2017.
Преимущества
Телемедицина облегчает получение медицинской помощи, когда визит к врачу невозможен или неудобен.
Например:
Как это работает
Телемедицинские консультации доступны по всем медицинским профилям, но не все врачи готовы вести пациента без личных визитов. Часто встречается онлайн-консультирование в психотерапии, аллергологии, кардиологии, гинекологии и других областях.
Для использования телемедицины нужен доступ в интернет и контакт врача, которого можно найти через специализированные сайты или договориться напрямую.
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