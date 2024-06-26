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Онлайн-консультации врачей: как работает телемедицина и какие специалисты доступны

Эксперты рассказали, как работает телемедицина в ДМС

1:24
Страхование

Телемедицина — это консультации с врачами через электронную почту, мессенджеры или видеосвязь. Самым эффективным способом является видеосвязь, поскольку врач может провести визуальный осмотр.

Эксперты рассказали, как работает телемедицина в ДМС
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Дистанционное лечение в России законно и регулируется Федеральным законом от 2017 года. Все нормы и правила указаны в Приказе Минздрава № 965н от 30.11.2017.

Преимущества

Телемедицина облегчает получение медицинской помощи, когда визит к врачу невозможен или неудобен.

Например:

  • Тяжело добраться до больницы.
  • Проблема кажется несущественной.
  • Больницы перегружены.
  • Нежелательно выходить из дома из-за карантина.
  • Нужна консультация во время поездки.
  • Требуется второе мнение специалиста.

Как это работает

Телемедицинские консультации доступны по всем медицинским профилям, но не все врачи готовы вести пациента без личных визитов. Часто встречается онлайн-консультирование в психотерапии, аллергологии, кардиологии, гинекологии и других областях.

Для использования телемедицины нужен доступ в интернет и контакт врача, которого можно найти через специализированные сайты или договориться напрямую.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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