Онлайн-консультации врачей: как работает телемедицина и какие специалисты доступны

Эксперты рассказали, как работает телемедицина в ДМС

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Телемедицина — это консультации с врачами через электронную почту, мессенджеры или видеосвязь. Самым эффективным способом является видеосвязь, поскольку врач может провести визуальный осмотр.

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Дистанционное лечение в России законно и регулируется Федеральным законом от 2017 года. Все нормы и правила указаны в Приказе Минздрава № 965н от 30.11.2017.

Преимущества

Телемедицина облегчает получение медицинской помощи, когда визит к врачу невозможен или неудобен.

Например:

Тяжело добраться до больницы.

Проблема кажется несущественной.

Больницы перегружены.

Нежелательно выходить из дома из-за карантина.

Нужна консультация во время поездки.

Требуется второе мнение специалиста.

Как это работает

Телемедицинские консультации доступны по всем медицинским профилям, но не все врачи готовы вести пациента без личных визитов. Часто встречается онлайн-консультирование в психотерапии, аллергологии, кардиологии, гинекологии и других областях.

Для использования телемедицины нужен доступ в интернет и контакт врача, которого можно найти через специализированные сайты или договориться напрямую.