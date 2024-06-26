"СберСтрахование" выявила 10 самых популярных медицинских услуг по ДМС среди жителей Урала

Эксперты раскрыли самые востребованные медицинские услуги по ДМС на Урале

2:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

"СберСтрахование" проанализировала обращения жителей Урала по полисам ДМС и определила десять наиболее востребованных медицинских услуг в каждом регионе. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Волков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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В Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области наибольшим спросом пользуется лечение кариеса по полисам ДМС (7% и 5% соответственно). Стоматологические услуги также популярны в Ямало-Ненецком автономном округе, где в топ-10 входят лечение кариеса (4,4%), консультация стоматолога (4%), лечение каналов (2,9%) и анестезия (2,5%).

В Тюменской области лечение зубов и установка пломб по ДМС составляют 2% обращений и занимают десятое место. Топ-10 возглавляют общеклинические исследования (6%), биохимический анализ крови (4,5%) и посещение процедурного кабинета (4,4%). В Башкортостане наиболее популярны физиотерапевтические процедуры (7%), а также консультации узких специалистов — невролога (2,9%), гастроэнтеролога (2,5%) и ЛОРа (2%), занимающие шестое, восьмое и десятое места соответственно.

В Свердловской области массаж занимает четвёртое место среди самых популярных процедур (3,4%), уступая общеклиническим исследованиям (4,4%), посещению процедурного кабинета (4,3%) и биохимическому анализу крови (4%).

В Курганской области наиболее востребованы биохимический анализ крови и общеклинические исследования (по 4,5%), а также консультации терапевта (4,3%). В топ-10 входят также приём стоматолога (2,7%) и лечение кариеса (2,3%), занимая восьмое и десятое места.