Суд обязал жительницу Курска вернуть государству незаконно полученные выплаты на ребёнка после лишения родительских прав

Жительница Курска потратила 144 тысячи рублей детского пособия на алкоголь

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Жительницу Курска лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем и уклонения от выполнения родительских обязанностей. Однако, несмотря на это, она продолжала ежемесячно получать пособие на содержание ребёнка в размере 12 800 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons CC0 License

Женщина была предупреждена о необходимости уведомлять социальный фонд о любых изменениях, которые могут привести к прекращению выплат. Но после ограничения в родительских правах и передачи ребёнка под опеку она не сообщила об этом и продолжала получать пособие, как сообщает прокуратура Курской области.

Эти деньги она тратила на алкоголь и личные нужды.

"Общая сумма необоснованно полученных денежных средств составила почти 144 тысячи рублей", — уточнили в региональной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать эту сумму с женщины. Суд удовлетворил иск, и теперь жительница Курска обязана вернуть все незаконно полученные средства государству, сообщает "46tv.ru".