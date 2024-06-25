Суд обязал жительницу Курска вернуть государству незаконно полученные выплаты на ребёнка после лишения родительских прав

Жительницу Курска лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем и уклонения от выполнения родительских обязанностей. Однако, несмотря на это, она продолжала ежемесячно получать пособие на содержание ребёнка в размере 12 800 рублей.
Женщина была предупреждена о необходимости уведомлять социальный фонд о любых изменениях, которые могут привести к прекращению выплат. Но после ограничения в родительских правах и передачи ребёнка под опеку она не сообщила об этом и продолжала получать пособие, как сообщает прокуратура Курской области.
Эти деньги она тратила на алкоголь и личные нужды.
"Общая сумма необоснованно полученных денежных средств составила почти 144 тысячи рублей", — уточнили в региональной прокуратуре.
Прокурор обратился в суд с требованием взыскать эту сумму с женщины. Суд удовлетворил иск, и теперь жительница Курска обязана вернуть все незаконно полученные средства государству, сообщает "46tv.ru".
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