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Отмена льготной ипотеки с 1 июля: как это скажется на стоимости ипотечного страхования

Полисы ипотечного страхования могут подорожать

1:52
Страхование

С 1 июля прекращается действие программ льготной и семейной ипотеки. Банки.ру рассказали, как это повлияет на стоимость ипотечного страхования и нужно ли торопиться с продлением страховки, если вы уже выплачиваете ипотечный кредит.

Полисы ипотечного страхования могут подорожать
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Влияние прекращения льготных ипотечных программ на рынок ипотечного страхования

Эксперт-аналитик Банки. ру Эряния Бочкина отмечает, что сворачивание программ льготной ипотеки приведет к снижению спроса на услуги ипотечного страхования и уменьшению объема выдачи соответствующих полисов. Если люди будут оформлять меньше ипотечных кредитов, то и спрос на ипотечное страхование снизится.

Повышение стоимости ипотечного страхования для новых клиентов

Стоимость полисов ипотечного страхования для новых клиентов может увеличиться, если при расчете учитывается процент по кредиту.

"В некоторых случаях, когда при расчете стоимости страховки ипотечного жилья учитывается процент по займу, это может привести к удорожанию этой услуги для страхователя, так как рыночная ставка по ипотеке, предлагаемая банками, значительно выше льготной", — поясняет Бочкина.

Что изменится для тех, кто уже выплачивает ипотеку

Для тех, кто уже выплачивает ипотеку по условиям льготных программ, расчет стоимости полиса останется без изменений. Эксперт Банки.ру считает, что нет необходимости срочно продлевать полис, если его срок не заканчивается.

"Если у человека уже есть оформленный ипотечный кредит, в части ипотечного страхования он вряд ли ощутит на себе влияние прекращения льготных программ. Поэтому принимать особые и срочные меры нет необходимости", — резюмирует Бочкина.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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