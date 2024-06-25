Что такое корпоративная пенсия и насколько она выгодна для сотрудника и работодателя

Корпоративная пенсия базируется на совместных взносах работника и работодателя для формирования негосударственной пенсии. Управляющий партнер компании "РосКо — Консалтинг и аудит" Алена Талаш рассказала "Клерку", насколько она выгодна.
Корпоративная пенсия не влияет на размер государственной пенсии, так как работодатель продолжает перечислять обязательные страховые взносы за работника.
Некоторые компании по коллективному договору выплачивают определенные суммы бывшим сотрудникам-пенсионерам, например, раз в квартал по 500-1000 рублей. Однако эти выплаты не могут считаться полноценной корпоративной пенсией.
Корпоративные программы пенсионного обеспечения реализуются через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Компании могут использовать одну из трех схем:
Пенсионный договор должен содержать условия внесения взносов, вид пенсионной схемы, основания для выплаты пенсий и порядок их выплаты (ст. 13 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах").
Работник, вступая в корпоративную пенсионную систему, выбирает одну из предлагаемых компанией схем, которые различаются по размерам ежемесячных взносов и условиям наследования пенсионных сбережений. Финансирование пенсии происходит в соотношении 50:50 за счет работника и работодателя. Схему можно изменить раз в год до назначения пенсии.
Если компания перечисляет деньги на индивидуальный или паритетный счет, она экономит на налоге на прибыль (20%) и страховых взносах (30%). Общая экономия составляет около 50%. Однако расходы на пенсионные взносы признаются в пределах 12% от фонда оплаты труда (п.16 ст. 255 НК РФ).
Плюсы:
Минусы у корпоративной пенсии один — нестабильность работы НПФ может привести к снижению доходности.
Корпоративная пенсия представляет собой важный инструмент для обеспечения дополнительной финансовой стабильности в будущем, особенно в крупных компаниях с хорошо развитой системой пенсионных программ.
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