Чекап здоровья: зачем он нужен, как часто проходить обследование и по какой страховке

Чекап здоровья (от англ. "check-up" — "проверка") представляет собой комплексное медицинское обследование, включающее консультации врачей, сдачу анализов и прохождение диагностических исследований. Банки.ру разобрали, какие существуют программы чекапа, сколько они стоят и как их можно приобрести.
Главная цель медицинских чекапов — выявление заболеваний на ранней стадии и создание полной картины о состоянии здоровья. Раннее выявление заболеваний значительно повышает шансы на успешное лечение и позволяет сэкономить время и деньги. Особенно это важно для онкологических заболеваний: чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы на быстрое и успешное лечение.
Полисы ОМС не предусматривают проведение полного обследования организма без медицинских показаний. Однако граждане могут проходить диспансеризацию и профосмотр в городских поликлиниках в рамках системы ОМС.
Узнать, какие обследования входят в диспансеризацию, можно на сайте Минздрава.
Пройти чекап можно также в частных медцентрах, выбрав подходящую программу. Её можно приобрести напрямую в клинике или через страховую компанию.
Преимущества платного чекапа:
Опрос российских страховщиков показал, что чекапы часто включаются в программы ДМС как дополнительная опция.
Средняя стоимость программ чекапа в страховых компаниях составляет от 15 000 до 30 000 рублей, в зависимости от уровня клиник и объёма предоставляемых услуг.
Общие рекомендации — проходить чекап раз в год, даже если ничего не беспокоит. Сроки могут быть индивидуальными при наличии показаний.
При появлении жалоб следует обратиться к врачу как можно раньше.
"Незначительные отклонения в самочувствии могут сигнализировать о заболеваниях, требующих оперативного вмешательства. Наибольшее количество смертей в мире приходится на такие неинфекционные заболевания, как сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные и сахарный диабет. Многие из них могут протекать бессимптомно на ранних стадиях", — отмечает врач-онколог медицинской компании "СберЗдоровье" СунаИсакова.
Ранее эксперты рассказали, как оформить страховую выплату за травму.
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.