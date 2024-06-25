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Чекап здоровья: зачем он нужен, как часто проходить обследование и по какой страховке

Banki.ru: пройти чекап здоровья можно по полису ОМС или платно

3:04
Страхование

Чекап здоровья (от англ. "check-up" — "проверка") представляет собой комплексное медицинское обследование, включающее консультации врачей, сдачу анализов и прохождение диагностических исследований. Банки.ру разобрали, какие существуют программы чекапа, сколько они стоят и как их можно приобрести.

Banki.ru: пройти чекап здоровья можно по полису ОМС или платно
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Зачем проходить чекап здоровья

Главная цель медицинских чекапов — выявление заболеваний на ранней стадии и создание полной картины о состоянии здоровья. Раннее выявление заболеваний значительно повышает шансы на успешное лечение и позволяет сэкономить время и деньги. Особенно это важно для онкологических заболеваний: чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы на быстрое и успешное лечение.

Какие страховые программы включают чекап здоровья

Полисы ОМС не предусматривают проведение полного обследования организма без медицинских показаний. Однако граждане могут проходить диспансеризацию и профосмотр в городских поликлиниках в рамках системы ОМС.

  • Возраст 18-39 лет: диспансеризация или профосмотр раз в три года.
  • Возраст 40 лет и старше: ежегодная диспансеризация.

Узнать, какие обследования входят в диспансеризацию, можно на сайте Минздрава.

Пройти чекап можно также в частных медцентрах, выбрав подходящую программу. Её можно приобрести напрямую в клинике или через страховую компанию.

Преимущества платного чекапа:

  • Возможность пройти обследование в любое время без очередей.
  • Широкий выбор программ (например, кардиочекап, гастрочекап, чекап для беременных и пр.).

Опрос российских страховщиков показал, что чекапы часто включаются в программы ДМС как дополнительная опция.

Сколько стоит чекап здоровья

Средняя стоимость программ чекапа в страховых компаниях составляет от 15 000 до 30 000 рублей, в зависимости от уровня клиник и объёма предоставляемых услуг.

Как часто нужно проходить чекап здоровья

Общие рекомендации — проходить чекап раз в год, даже если ничего не беспокоит. Сроки могут быть индивидуальными при наличии показаний.

При появлении жалоб следует обратиться к врачу как можно раньше.

"Незначительные отклонения в самочувствии могут сигнализировать о заболеваниях, требующих оперативного вмешательства. Наибольшее количество смертей в мире приходится на такие неинфекционные заболевания, как сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные и сахарный диабет. Многие из них могут протекать бессимптомно на ранних стадиях", — отмечает врач-онколог медицинской компании "СберЗдоровье" СунаИсакова.

Ранее эксперты рассказали, как оформить страховую выплату за травму.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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