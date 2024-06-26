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Эксперт и вдова обвиняются в подделке заключения о смерти для получения страховой выплаты

Судебный эксперт подделал заключение о смерти клиента за взятку

1:34
Страхование

Застрахованный мужчина скончался в апреле 2021 года. Компания, основываясь на заключении судебно-медицинского эксперта, не обнаружила признаков мошенничества и выплатила вдове страховую сумму.

Судебный эксперт подделал заключение о смерти клиента за взятку
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Через два года правоохранительные органы возбудили против эксперта уголовные дела по более чем 18 преступлениям коррупционной направленности. В ходе расследования выяснилось, что заключение о смерти клиента "Совкомбанк Страхование Жизни" было подделано.

Было установлено, что застрахованный умер от отравления этиловым спиртом, что согласно Правилам страхования не является страховым случаем. Вдова, зная об этом и желая получить выплату, вступила в сговор с судебным экспертом. За вознаграждение в 100 000 рублей он исключил из акта упоминание о наличии этилового спирта в крови, указав иную причину смерти. Это позволило вдове получить страховую выплату и распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

Против вдовы возбуждено уголовное дело по факту страхового мошенничества, которое готовится к передаче в суд. После переговоров с департаментом безопасности "Совкомбанк Страхование Жизни" вдова согласилась возместить причинённый ущерб. В июне 2024 года средства в полном объёме поступили на счет компании.

Уголовное дело против эксперта рассматривается районным судом Республики Адыгея, ему грозит длительный тюремный срок.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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