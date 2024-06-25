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Исследование СК "АльфаСтрахование": только один из шести отцов в России готов взять отпуск по уходу за ребёнком

Лишь 16% российских мужчин готовы оформить декрет на себя вместо супруги

1:42
Страхование

Каждый шестой отец в России готов взять официальный отпуск по уходу за ребёнком и получать пособие вместо зарплаты. Остальные, помимо финансовых причин, считают, что ребёнку лучше с мамой. Такие данные показал опрос, проведённый компанией "АльфаСтрахование".

Лишь 16% российских мужчин готовы оформить декрет на себя вместо супруги
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Среди опрошенных 92% уже имеют детей, остальные только планируют их завести. В данный момент только 3% отцов находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В 94% случаев с детьми сидят мамы, и в 3% случаев декрет оформлен на бабушек.

82% мужчин убеждены, что ребёнок, особенно грудной, должен быть с мамой. 14% готовы официально взять отпуск по уходу за ребёнком. Ещё 4% рассматривают такой отпуск только при условии, что это будет финансово оправдано или необходимо по ситуации.

22% считают, что уход в декрет может негативно сказаться на отношениях с работодателем, так как это нетипичная ситуация. 9% указали, что в их окружении был случай, когда мужчина ушёл в отпуск по уходу за ребёнком и потерял работу. 27% допускают возможность оформления сокращённого рабочего дня, чтобы проводить больше времени с ребёнком и получать дополнительное пособие.

Среди тех, кто не готов взять отпуск по уходу за ребёнком, у 22% жен зарабатывают больше. В 68% случаев зарплаты супругов сопоставимы. Остальные зарабатывают меньше.

В опросе приняли участие 1198 человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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