Правительство Германии отказалось от введения национального обязательного страхования для защиты имущества от природных катастроф

Германия сказала "нет" обязательному страхованию от катастроф

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Правительство Германии отклонило предложение о введении национального обязательного страхования для защиты имущества от природных катастроф, несмотря на огромный ущерб после недавних наводнений в южных регионах страны.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На министерской конференции, проходящей четыре раза в год, не было достигнуто соглашения по этому вопросу. Министры федеральных земель выступили за закон о страховании от стихийных бедствий, учитывая растущую частоту экстремальных погодных явлений.

Министр юстиции Марко Бушманн выразил опасения, что это увеличит расходы и бюрократию, не снимая финансовую ответственность с земель. Вместо этого, Бушманн предложил добровольное страхование с возможностью отказа, что поддержала Германская страховая ассоциация GDV, предпочитающая такой подход основанному на риске страхованию, сообщает портал "Allinsurance.kz".