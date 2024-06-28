ОСАГО при регистрации автомобиля больше не нужен

Государственная Дума приняла закон, который исключает полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля.
Кроме того, изменения позволяют снимать с регистрации украденный или угнанный транспорт по заявлению его владельца.
Также, при продаже автомобиля, владелец сможет сразу снять его с учёта в Госавтоинспекции, а не ждать 10 дней после обращения.
Таким образом, упрощение правил использования ОСАГО должно упростить оборот автомобилей на вторичном рынке. Излишний бюрократизм, не связанный непосредственно с эксплуатацией автомобиля, давно уже требует пересмотра по мнению автоюристов.
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