Бухгалтеры и врачи вошли в топ трудоголиков по результатам майского исследования 2024 года

Исследование: топ-менеджеры и бухгалтеры в России чаще становятся трудоголиками

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России чаще всего трудоголиками являются владельцы бизнеса, топ-менеджеры и бухгалтеры. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного группой "Ренессанс страхование" совместно с аналитическим центром "Зарплаты.ру", и опубликованы РБК.

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На первом месте среди трудоголиков оказались предприниматели и топ-менеджеры с 37% голосов опрошенных. Бухгалтеры заняли второе место с 27%, а врачи — третье с 26%. Также много работают учителя (23%) и юристы (22%).

Наименее склонны к трудоголизму консультанты (8%), секретари и домашний персонал (по 6%).

Большинство опрошенных (80%) считают, что трудоголики способствуют росту и развитию бизнеса. Однако 20% респондентов считают, что трудоголики создают нездоровую атмосферу в коллективе, провоцируя конкуренцию и давление на сотрудников.

Основными признаками трудоголизма являются регулярная сверхурочная работа без указаний руководства (69%), работа без отдыха (61%), пребывание на рабочем месте до и после окончания рабочего дня (58%), быстрое реагирование на рабочие вопросы вне рабочего времени (49%) и отказ от отпуска (37%).

Согласно опросу "Авито Работа", опубликованному в феврале 2024 года, за последние три года 44% россиян работали во время отпуска. Более половины (60%) принимают звонки и отвечают на сообщения коллег в отпуске. Особенно это касается специалистов по маркетингу, рекламе и PR (55%), туризму (48%), фитнесу и салонам красоты (47%), а также онлайн-торговле (46%).

В опросе участвовали 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования.