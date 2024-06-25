Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пентагон отреагировал на атаку ВСУ по гражданским в Севастополе
Чтобы предотвратить деменцию, нужно есть клубнику и лосось
Стилист поделилась списком самых модных топов на 2024 года
Растяжки у подростков: как с ними бороться?
В Роспотребнадзоре опровергли миф о продуктах с отрицательной калорийностью
Чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике закончился в Швейцарии
В США "фургонный бизнес" набирает обороты
Топ-5 занятий на восточном берегу Ладожского озера
Пять продуктов, способствующих получению равномерного и красивого загара
Бухгалтеры и врачи вошли в топ трудоголиков по результатам майского исследования 2024 года

Исследование: топ-менеджеры и бухгалтеры в России чаще становятся трудоголиками

2:16
Страхование

В России чаще всего трудоголиками являются владельцы бизнеса, топ-менеджеры и бухгалтеры. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного группой "Ренессанс страхование" совместно с аналитическим центром "Зарплаты.ру", и опубликованы РБК.

Исследование: топ-менеджеры и бухгалтеры в России чаще становятся трудоголиками
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На первом месте среди трудоголиков оказались предприниматели и топ-менеджеры с 37% голосов опрошенных. Бухгалтеры заняли второе место с 27%, а врачи — третье с 26%. Также много работают учителя (23%) и юристы (22%).

Наименее склонны к трудоголизму консультанты (8%), секретари и домашний персонал (по 6%).

Большинство опрошенных (80%) считают, что трудоголики способствуют росту и развитию бизнеса. Однако 20% респондентов считают, что трудоголики создают нездоровую атмосферу в коллективе, провоцируя конкуренцию и давление на сотрудников.

Основными признаками трудоголизма являются регулярная сверхурочная работа без указаний руководства (69%), работа без отдыха (61%), пребывание на рабочем месте до и после окончания рабочего дня (58%), быстрое реагирование на рабочие вопросы вне рабочего времени (49%) и отказ от отпуска (37%).

Согласно опросу "Авито Работа", опубликованному в феврале 2024 года, за последние три года 44% россиян работали во время отпуска. Более половины (60%) принимают звонки и отвечают на сообщения коллег в отпуске. Особенно это касается специалистов по маркетингу, рекламе и PR (55%), туризму (48%), фитнесу и салонам красоты (47%), а также онлайн-торговле (46%).

В опросе участвовали 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Последние материалы
Пентагон отреагировал на атаку ВСУ по гражданским в Севастополе
Чтобы предотвратить деменцию, нужно есть клубнику и лосось
Стилист поделилась списком самых модных топов на 2024 года
Растяжки у подростков: как с ними бороться?
В Роспотребнадзоре опровергли миф о продуктах с отрицательной калорийностью
Чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике закончился в Швейцарии
В США "фургонный бизнес" набирает обороты
Топ-5 занятий на восточном берегу Ладожского озера
Пять продуктов, способствующих получению равномерного и красивого загара
Особенности обрезки колоновидных яблонь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников