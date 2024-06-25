Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат с зелёным горошком, чесноком и мятой: когда хочется чего-то лёгкого
Самбурская в резкой форме отреагировала на слухи о романе с мужем Летучей
В Европе и США любят советского режиссёра, которого не все поняли в родной стране
Певец Эдуард Шарлот после выхода из СИЗО анонсировал тур по России
В мае Московское управление Росреестра оформило 8456 ДДУ на ипотечные средства
Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 часа до сна
Шоумен Кушанашвили не может говорить после экстренной операции
Украинская певица Светлана Лобода сняла клип в цветах российского флага
Вы тоже допускаете эти ошибки с орхидеями? Вот почему они перестают цвести
Страховщики назвали автомобили с самыми высокими и низкими затратами на полис каско в России

Эксперты составили рейтинг самых дорогих полисов каско

2:13
Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" составили список легковых автомобилей, для которых стоимость полиса каско окажется самой высокой, а также выделили наиболее бюджетные варианты. Лидером по затратам стал кроссовер Lamborghini Urus: цена полиса полного каско может достигать 1,7 млн рублей.

Эксперты составили рейтинг самых дорогих полисов каско
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

На втором месте с большим отрывом следуют Rolls-Royce Cullinan (955 тыс. руб.), Bentley Bentayga (825 тыс. руб.), Land Rover Sport (825 тыс. руб.) и Land Rover (740 тыс. руб.), а также Mercedes-Benz G-класс (675 тыс. руб.), BMW M6 (659 тыс. руб.), Mercedes-Benz S-класс (639 тыс. руб.), Aston Martin DBX (627 тыс. руб.) и минивэн Mercedes-Benz V-Класс (540,5 тыс. руб.).

Самыми доступными с точки зрения стоимости каско стали LADA Granta, для которой цена полиса составляет около 13,5 тыс. руб., и LADA Niva (14,1 тыс. руб.).

Специалисты поясняют, что стоимость каско напрямую связана со страховой суммой: чем дороже автомобиль и выше сумма страхования, тем дороже полис. Также при расчёте каско учитывается более 100 факторов, таких как семейное положение и наличие детей у водителя (по статистике, семейные водители с детьми водят более аккуратно). Однако эти факторы имеют второстепенное значение. Основными критериями для определения стоимости полиса каско остаются история страхования по ОСАГО, включающая данные о ДТП с участием клиента (коэффициент бонус-малус), а также стаж, возраст водителя и регион.

Эксперты также отмечают, что мощность автомобиля влияет на стоимость каско, так как мощные машины чаще участвуют в серьёзных ДТП, что повышает риски и, соответственно, стоимость полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять с акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Певец Эдуард Шарлот после выхода из СИЗО анонсировал тур по России
В мае Московское управление Росреестра оформило 8456 ДДУ на ипотечные средства
Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 часа до сна
Шоумен Кушанашвили не может говорить после экстренной операции
Украинская певица Светлана Лобода сняла клип в цветах российского флага
Эксперты составили рейтинг самых дорогих полисов каско
Вы тоже допускаете эти ошибки с орхидеями? Вот почему они перестают цвести
Автоэксперты объяснили, зачем включать печку в машине летом
Певец Олег Газманов встаёт в четыре утра и мало ест ради фигуры
В Харькове раздаются сильные взрывы на авиационном заводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников