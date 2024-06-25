Страховщики назвали автомобили с самыми высокими и низкими затратами на полис каско в России

Эксперты составили рейтинг самых дорогих полисов каско

2:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" составили список легковых автомобилей, для которых стоимость полиса каско окажется самой высокой, а также выделили наиболее бюджетные варианты. Лидером по затратам стал кроссовер Lamborghini Urus: цена полиса полного каско может достигать 1,7 млн рублей.

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На втором месте с большим отрывом следуют Rolls-Royce Cullinan (955 тыс. руб.), Bentley Bentayga (825 тыс. руб.), Land Rover Sport (825 тыс. руб.) и Land Rover (740 тыс. руб.), а также Mercedes-Benz G-класс (675 тыс. руб.), BMW M6 (659 тыс. руб.), Mercedes-Benz S-класс (639 тыс. руб.), Aston Martin DBX (627 тыс. руб.) и минивэн Mercedes-Benz V-Класс (540,5 тыс. руб.).

Самыми доступными с точки зрения стоимости каско стали LADA Granta, для которой цена полиса составляет около 13,5 тыс. руб., и LADA Niva (14,1 тыс. руб.).

Специалисты поясняют, что стоимость каско напрямую связана со страховой суммой: чем дороже автомобиль и выше сумма страхования, тем дороже полис. Также при расчёте каско учитывается более 100 факторов, таких как семейное положение и наличие детей у водителя (по статистике, семейные водители с детьми водят более аккуратно). Однако эти факторы имеют второстепенное значение. Основными критериями для определения стоимости полиса каско остаются история страхования по ОСАГО, включающая данные о ДТП с участием клиента (коэффициент бонус-малус), а также стаж, возраст водителя и регион.

Эксперты также отмечают, что мощность автомобиля влияет на стоимость каско, так как мощные машины чаще участвуют в серьёзных ДТП, что повышает риски и, соответственно, стоимость полиса.