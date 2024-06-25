Как паводки и пожары в России привели к росту стоимости страхования загородного жилья на 24%

Стоимость страхования загородной недвижимости увеличилась на 24% с начала 2024 года. В некоторых областях центральной части России этот рост достиг 31%. Данное исследование проведено компанией "АльфаСтрахование".
В Приволжском федеральном округе за первые пять месяцев текущего года интерес к страхованию загородной недвижимости увеличился на 31%, а в Сибири и Центральном Черноземье — на 26-27%. Основными причинами роста стали паводки, которые нанесли ущерб имуществу многих жителей.
В исследовании отмечается, что наибольшие убытки в загородной недвижимости связаны с пожарами, сообщает "Газета.Ru".
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